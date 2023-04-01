Митрофанов о массовом интересе легионеров к паспортам РФ: «Мы будем только сильнее»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в комментарии для «СЭ» высказался о желании легионеров РПЛ получить российские паспорта.

— Многие легионеры хотят получить российский паспорт вслед за Малкомом и Клаудиньо. Не беспокоит ли РФС, что условно через 5-10 лет сборная будет состоять из легионеров?

— РФС не занимается политикой натурализации легионеров. Возможны отдельные случаи, когда по стечению обстоятельств, по волеизъявлению того или иного легионера, когда получают российское национальное гражданство и при этом получают российское футбольное гражданство и к этому моменту еще будут представлять интерес для национальной сборной. Тогда это, наверное, в интересах страны. То, что он — воспитанник системы подготовки другой страны, не означает, что он не может приносить пользу нам. Тем не менее, это не принцип нашей политики по формированию сборной. Вы знаете, что мы с 2019 года проводим реформу системы подготовки резервов. Для этого создана программа юношеской футбольной лиги. С результатами этой работы и работы в иных направлениях мы рассчитываем получить достойную смену наших собственных футболистов. Это наша основная задача. Но если вдруг кто-то из футболистов желает получить российское гражданство, представляет интерес для сборной — для чего нам отказывать? Мы будем только сильнее.

Ранее Митрофанов вступился за главного тренера сборной России Валерия Карпина после критики министра спорта РФ Олега Матыцина.