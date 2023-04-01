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Сегодня, 08:45

Митрофанов о массовом интересе легионеров к паспортам РФ: «Мы будем только сильнее»

Микеле Антонов
Корреспондент
Максим Митрофанов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в комментарии для «СЭ» высказался о желании легионеров РПЛ получить российские паспорта.

— Многие легионеры хотят получить российский паспорт вслед за Малкомом и Клаудиньо. Не беспокоит ли РФС, что условно через 5-10 лет сборная будет состоять из легионеров?

— РФС не занимается политикой натурализации легионеров. Возможны отдельные случаи, когда по стечению обстоятельств, по волеизъявлению того или иного легионера, когда получают российское национальное гражданство и при этом получают российское футбольное гражданство и к этому моменту еще будут представлять интерес для национальной сборной. Тогда это, наверное, в интересах страны. То, что он — воспитанник системы подготовки другой страны, не означает, что он не может приносить пользу нам. Тем не менее, это не принцип нашей политики по формированию сборной. Вы знаете, что мы с 2019 года проводим реформу системы подготовки резервов. Для этого создана программа юношеской футбольной лиги. С результатами этой работы и работы в иных направлениях мы рассчитываем получить достойную смену наших собственных футболистов. Это наша основная задача. Но если вдруг кто-то из футболистов желает получить российское гражданство, представляет интерес для сборной — для чего нам отказывать? Мы будем только сильнее.

Ранее Митрофанов вступился за главного тренера сборной России Валерия Карпина после критики министра спорта РФ Олега Матыцина.

Футбол
РПЛ
РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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