В РФС отреагировали на слова главы УЕФА Чеферина об отстранении российского футбола

Российский футбольный союз находится в диалоге с ФИФА и УЕФА по вопросу возвращения российских команд к международным соревнованиям, информирует ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«РФС находится в диалоге с ФИФА и УЕФА и последовательно доносит позицию о необходимости возвращения России к официальным международным соревнованиям. Мы ориентируемся на прямую коммуникацию с международными футбольными организациями», — говорится в сообщении.

17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.

В РФС подчеркнули, что переговоры между сторонами по договоренности остаются непубличными, однако их содержание существенно отличается от спекуляций и интерпретаций, публикуемых в прессе.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине в феврале 2022 года.