В РФС ответили, можно ли считать Дзюбу лучшим бомбардиром сборной, учитывая рекорд Блохина

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» высказался о звании лучшего бомбардира в истории сборной России.

С учетом результатов сборной СССР нападающий «Акрона» Артем Дзюба (31 гол) не является лучшим бомбардиром национальной команды. Больше всех отличился обладатель «Золотого мяча» 1975 года Олег Блохин — у него 42 гола.

«Мне кажется, нет неправых — правы все. Нам нужно просто определиться в понятиях. Что мы считаем и откуда меряем. Если говорить о сборной России, то лучший бомбардир точно Артем Дзюба. Если мы говорим об истории российского футбола, то возникают вопросы. Потому что, например, у некоторых клубов есть звезды, свидетельствующие о чемпионстве, не имеющие ничего общего с чемпионствами в российском периоде. Мы же считаем чемпионства периода СССР. Но насколько это правильно в отношении игроков — большой вопрос.

По-хорошему нам нужно будет в рамках формирования единой позиции РФС, РПЛ, ФНЛ определиться, какие бы мы хотели статистические рекорды фиксировать для разных позиций. Да, мы правопреемники СССР, но это абсолютно не означает, что те рекорды, которые ставятся сегодня, начиная с 1991 года, не являются самостоятельными. Я считаю, что это вполне не противоречащие друг другу явления. Чем четче мы договоримся, тем будет проще. Но все равно будут те, кто будет не согласен», — сказал Митрофанов «СЭ».

20 матча 36-летний Дзюба забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom Матче Мборной России с Гренадой (5:0). Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).