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Сегодня, 13:59

В РФС ответили на вопрос о возможном товарищеском матче с Бразилией

Руслан Минаев
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча с Бразилией и Китаем.

«Когда ждать матчи с Бразилией и Китаем? Есть несколько сборных в мире, которые стоят особняком. Бразилия, Аргентина — это те сборные, которые много раз становились чемпионами. Поэтому с ними в принципе договориться непросто вне зависимости от того, являются ли они членами БРИКС или нет», — цитирует Sport24 Митрофанова.

5 сентября сборная России в Ханое разгромила в товарищеском матче Вьетнам (3:0). 7 сентября национальная команда там же должна была встретиться с Таиландом, но встречу отменили из-за тайфуна.

В последний раз сборные России и Бразилии встречались в 2018 году. Россияне под руководством Станислава Черчесова уступили южноамериканцам (0:3).

Источник: Sport24
РФС
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов

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