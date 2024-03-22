В РФС поделились ожиданиями от предстоящего матча между Россией и Парагваем

Вице-президент РФС Денис Соловьев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между Россией и Парагваем.

«Мне кажется, Парагвай — более цепкая команда. Хотя сербы тоже такие, но, кажется, многие из них боялись получить травму в преддверии чемпионата Европы. В матче с Парагваем жду динамичной и качественной игры», — сказал Соловьев «СЭ».

25 марта сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Парагвая. Игра состоится в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 20.00 мск.