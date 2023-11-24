В РФС подтвердили, что матч против Кубы войдет в Книгу рекордов России

В службе коммуникаций РФС подтвердили «СЭ» информацию о том, что товарищеский матч между Россией и Кубой (8:0) войдет в Книгу рекордов России. Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что в Книге рекордов России зафиксируют матч против Кубы как игру, в которой отличились голами максимальное количество футболистов.

В составе национальной команды голами отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

В этом году сборная России провела восемь матчей. Команда обыграла Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), сыграла вничью с Ираном (1:1), олимпийской сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). И один раз проиграла олимпийской сборной Египта (1:2).