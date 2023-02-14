0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:45

В РФС подтвердили информацию о возможных матчах сборной России с клубами из Бразилии

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Сборная России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

В службе коммуникаций РФС прокомментировали «СЭ» информацию о том, что сборная России в марте может сыграть товарищеские матчи с клубом бразильской серии А.

«РФС ведет переговоры с рядом федераций относительно организации матчей сборной в марте. Вариант игр с ведущими клубами Бразилии также рассматривается», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Местом проведения встреч могут стать катарская Доха или ОАЭ.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Футбол
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС рассматривает вариант серии матчей сборной России с бразильскими клубами