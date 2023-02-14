В РФС подтвердили информацию о возможных матчах сборной России с клубами из Бразилии

Сегодня, 15:45
В службе коммуникаций РФС прокомментировали «СЭ» информацию о том, что сборная России в марте может сыграть товарищеские матчи с клубом бразильской серии А.
«РФС ведет переговоры с рядом федераций относительно организации матчей сборной в марте. Вариант игр с ведущими клубами Бразилии также рассматривается», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.
Местом проведения встреч могут стать катарская Доха или ОАЭ.
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.