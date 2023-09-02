В РФС подтвердили участие юношеской сборной России в турнире УЕФА

В службе коммуникаций РФС подтвердили «СЭ» информацию «РБ Спорт» о том, что юношеская сборная России до 14 лет будет участвовать в турнире развития УЕФА.

По информации источника, матчи пройдут на территории Беларуси в конце сентября — начале октября. Соперниками выступят местная сборная и еще две специально приглашенные команды из Азии (вероятно, Таджикистан и Киргизия).

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения основная сборная России провела 5 товарищеских матчей.