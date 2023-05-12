В РФС прокомментировали информацию о возможном проведении товарищеского матча с Индонезией

В РФС сообщили о переговорах с федерацией футбола Индонезии о проведении товарищеского матча.

«Рады интересу коллег из Индонезии. В настоящий момент мы находимся в контакте с рядом федераций и надеемся, что в ближайшее время достигнем финальных договоренностей по организации товарищеских матчей сборной России», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Ранее сообщалось, что Россия хочет провести товарищеский матч с Индонезией. О желании сообщил министр спорта юго-восточного государства Дито Ареотеджо.