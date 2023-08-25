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Сборная России

Сегодня, 21:21

В РФС рассказали, что ведется поиск соперников для сборной России на матчи в октябре и ноябре

Виктория Кравченко
Игроки сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что организация работает над поиском соперников для сборной России на матчи в октябре и ноябре.

«Работа непростая потому, что чем большее количество конфедераций начинают свои соревнования, тем меньше будет окон у тех или иных стран. Но мы ведем эту работу», — сказал Митрофанов ТАСС.

24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. В список вошли 6 игроков красно-белых: защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, полузащитник Антон Зиньковский и форвард Александр Соболев.

Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.

Источник: https://tass.ru/sport/18591677
Сборная России по футболу
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