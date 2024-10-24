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Генсек РФС Митрофанов: «Оцениваю переговоры с УЕФА положительно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как прошла встреча генеральных секретарей и президентов федераций — членов УЕФА во Франции. Там обсуждался в том числе вопрос возвращения российских команд на соревнования.

«Я никакими итогами не могу поделиться. Такая договоренность была на этом собрании между руководством УЕФА и всеми руководителями национальных ассоциаций. Я оцениваю положительно эти переговоры. Когда увидим результаты? Сложно сказать. Моя работа — выстраивать отношения, в том числе с УЕФА. Они нам доверяют, соответственно, я этим доверием дорожу», — приводит РБК слова Митрофанова.

Также генсек РФС отметил, что со стороны УЕФА чувствует доверие.

Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Источник: РБК
Футбол
Максим Митрофанов
УЕФА
ФИФА

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