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Сегодня, 10:02

В РФС рассказали, когда сборная России сможет сыграть с Китаем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном товарищеском матче между сборными России и Китая.

Ранее «СЭ» сообщил, что соперниками сборной России в ноябре могут стать сборные Брунея и Сирии.

«Матч против сборной Китая будет возможен, когда и у нас, и у команды Китая будет свободное окно, и мы договоримся. Пока они играют в отборе, и мы желаем удачи! Как только появится свободное окно, мы будем разговаривать с Китаем по этой теме», — цитирует Митрофанова ТАСС.

14&nbsp;октября. Молодежная сборная России победила Китай (1:0). Китайская стена рухнула: сборные России выиграли все матчи в Поднебесной

РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. Соперником россиян могла стать команда Пакистана, однако местная федерация футбола отказалась от проведения матча.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Сборная Китая по футболу
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов

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