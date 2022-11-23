Глава департамента судейства РФС: «УЕФА и ФИФА никаким образом не артикулируют свою позицию»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал заявление арбитра Сергея Карасева, что его международная карьере завершена.

— Карасев в интервью сказал, что к нему из ФИФА никто не обращался. С вами о возможном задействовании российских судей на ЧМ или в Лиге чемпионов с весны общались? И возможно ли это?

— У нас есть участие в образовательных программах. Мы отвечаем на разные запросы статистические ФИФА и УЕФА, у нас в программе работают CORE арбитры, летают на обучение, арбитры ФИФА, кто новые, сдают английский, тоже будут готовиться. Но приглашения на матч, как я понимаю, находится на стопе. УЕФА и ФИФА никаким образом не артикулируют свою позицию. Думаю, это связано с юридическими ограничениями, поскольку любое высказывание может как-то негативно сказаться. У нас диалога нет, но мы тоже не видим никакого смысла выяснять, почему это происходит, поскольку задействование арбитров это их право, а не обязанность.

Российский арбитр Сергей Карасев заявил, что не стал бы готовиться к чемпионату Европы-2024.