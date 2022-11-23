Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

23 ноября, 20:58

Глава департамента судейства РФС: «УЕФА и ФИФА никаким образом не артикулируют свою позицию»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал заявление арбитра Сергея Карасева, что его международная карьере завершена.

— Карасев в интервью сказал, что к нему из ФИФА никто не обращался. С вами о возможном задействовании российских судей на ЧМ или в Лиге чемпионов с весны общались? И возможно ли это?

— У нас есть участие в образовательных программах. Мы отвечаем на разные запросы статистические ФИФА и УЕФА, у нас в программе работают CORE арбитры, летают на обучение, арбитры ФИФА, кто новые, сдают английский, тоже будут готовиться. Но приглашения на матч, как я понимаю, находится на стопе. УЕФА и ФИФА никаким образом не артикулируют свою позицию. Думаю, это связано с юридическими ограничениями, поскольку любое высказывание может как-то негативно сказаться. У нас диалога нет, но мы тоже не видим никакого смысла выяснять, почему это происходит, поскольку задействование арбитров это их право, а не обязанность.

Российский арбитр Сергей Карасев заявил, что не стал бы готовиться к чемпионату Европы-2024.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
РФС
Павел Каманцев
Сергей Карасев (судья)
УЕФА
ФИФА
2
0
Читайте также
Марокко и Хорватия сыграли вничью в матче ЧМ-2022
История Андрея Пятницкого: голы «Ливерпулю», интерес «Реала», нелепая травма
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Геннадий Орлов: «Мы сами принизили свой авторитет, потому что Карпин решил просмотреть молодых игроков»