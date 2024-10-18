Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:59

В РФС рассказали о важности сохранения национальной сборной в условиях санкций

Telegram Дзен

Заместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова в ходе сессии на тему «Продвижение спорта в современном информационном пространстве» в рамках форума «Россия — спортивная держава» рассказала о важной роли национальной сборной в условиях антироссийских санкций.

— Весной мы презентовали новую коммуникационную платформу «Сильные вместе», целью которой являлось показать в сегодняшнее непростое время, почему важно сохранять и поддерживать институт национальных сборных, объединяться вокруг главной команды страны. Все эти ценности также доносятся через контент и разные форматы. В марте незадолго до матча с Сербией мы провели яркую презентацию новой формы сборной на международном форуме «Россия» на ВДНХ и ток-шоу «Разговор со сборной. Сильные вместе».

Уже сейчас во время октябрьского сбора провели для сборной и представителей медиа- предпремьерный показ фильма «Федя. Народный футболист» о Федоре Черенкове. Это было очень эмоциональное мероприятие, которое раскрыло для общественности футболистов сборной с какого-то нового ракурса и было позитивно воспринято болельщиками и журналистами.

На следующий день сборная провела открытую тренировку на стадионе «Динамо», в которой приняли участие дети из Курской и Белгородской областей. Это была уже совершенно иная, выходящая за рамки спорта повестка, которая также имела исключительно положительные коннотации.

Международный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября.

РФС
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Гроссмейстер исключен из чемпионата США за дебош
«Спартак» и «Авангард» сошли с ума, СКА – король «армейских» дерби, а Ротенберг метит в императоры. Что произошло в КХЛ 17 октября
В Амурской области в аварии с грузовиком погибли двое взрослых и двое детей
Покинувшая Латвию из-за дискриминации многодетная семья намерена жить в России
В России запретят три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года
Агент Квартальнов рассказал о скандале в Минске
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Аршавин назвал смелыми слова Спаллетти, намекнувшего на двойные стандарты в отношении России
«Мировой спорт пытаются сделать площадкой для геополитических игр». Главное из речи Владимира Путина в Уфе
Тарпищев — о выдвижении Дегтярева в ОКР: «Он справится»
Путин: «Россия гордится своими паралимпийцами»
Путин призвал очистить спорт от политизации и национальной дискриминации
Владимир Путин раскритиковал политизацию спорта
Сегодня
Вчера
Неделя