В РФС рассказали, почему сборная России не сыграет на Кубке Америки

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему сборная России не имеет возможности выступить на Кубке Америки.

«Чтобы России принять участие в чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная, необходимо снять ограничения со стороны ФИФА на участие в официальных международных соревнованиях. Можно рассуждать о любых историях: Кубке Африки, Кубке Южной Америки, вхождении в состав Азии. Но все они бессмысленны, если действует бан ФИФА», — цитирует Митрофанова Sport24.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.