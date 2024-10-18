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Сегодня, 12:40

В РФС сообщили, что Бруней и Сирия не единственные потенциальные соперники сборной России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о потенциальных соперниках сборной России в ноябре.

Ранее «СЭ» сообщил, что соперниками сборной России в ноябре могут стать сборные Брунея и Сирии.

«Мы ведем переговоры по матчам в ноябре. Мы действительно ведем переговоры с рядом стран, в том числе с командами Брунея и Сирии. Как только мы согласуем и подпишем контракты на соответствующие матчи, то прокомментируем. Но есть еще и другие варианты», — цитирует Митрофанова ТАСС.

РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. Соперником россиян могла стать команда Пакистана, однако местная федерация футбола отказалась от проведения матча.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу
Максим Митрофанов

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