В РФС сообщили, что в данный момент обсуждается участие сборной России в турнире Азии

В РФС отреагировали на информацию о возможном участии сборной России в турнире Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации.

«В данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

Ранее «СЭ» писал, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры об участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.