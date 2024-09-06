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Сегодня, 11:53

В РФС сообщили об отсутствии изменений в планах сборной России из-за тайфуна

Артем Бухаев
Корреспондент
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Служба коммуникаций РФС прокомментировала возможные изменения в подготовке сборной России к товарищескому матчу против Таиланда.

«На данный момент никаких изменений в планах сборной нет», — сообщили «СЭ» в службе коммуникации РФС.

Ранее стало известно, что в Ханое ожидается сильный тайфун. Местные журналисты сообщили корреспонденту «СЭ», что тайфун не несет опасности. Однако сотрудники российского посольства во Вьетнаме, которые посетили вчерашний домашний матч, предостерегли о возможной опасности.

Сборная России встретится с Таиландом 7 сентября во вьетнамском Ханое, начало игры — в 16:00 по московскому времени. 5 сентября россияне обыграли Вьетнам со счетом 3:0.

РФС
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу
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