В РФС заинтересованы в проведении матча между сборными России и Китая

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о вероятности проведения товарищеского матча национальной команды со сборной Китая.

«Заинтересованность сыграть с командой Китая есть всегда. Как только Китай и мы будем готовы, то с радостью проведем такую игру», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

Летом женская сборная России провела две товарищеские игры с национальной командой Китая в рамках учебно-тренировочного сбора в Циндао (0:1 и 1:2).

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее Митрофанов сообщил, что РФС останется в своей конфедерации.