В РФС заявили, что хотят провести домашний товарищеский матч сборной России в сентябре

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о поиске второго соперника для товарищеского матча со сборной Россией на сентябрьский сбор.

— Мы хотим, как можно раньше определиться со вторым соперником на сентябрьский сбор. Думаю, что в течение июля-первой половины августа нам удастся определиться

— Есть уже сборные, которые хотят прилететь в Россию?

— Конечно, есть. Если бы мы говорили только о выездном матче, то договориться было сильно проще. Мы ведем переговоры именно о домашнем матче. Мы ведем переговоры с несколькими африканскими и азиатскими федерациями на сентябрь, — сказал Митрофанов «СЭ».

11 июля Митрофанов сообщил, что ведутся переговоры о возможном проведении товарищеского матча со сборной Бразилии, однако позже переговоры были приостановлены. 12 сентября запланирован матч между сборными России и Катара, который должен пройти в Дохе.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.