В РФС заявили, что интерес к сборной России не упал после отстранения от международных турниров

Заместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова не согласилась со словами главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что интерес к национальной команде пропал после отстранения от международных турниров.

«Валерий Георгиевич смотрит на эту ситуацию как тренер — со спортивной точки зрения. Но нужно разделять спортивную и коммерческую составляющие. Интерес аудитории и спонсоров к национальной команде не снизился. Ни один российский партнер после отстранения сборной не разорвал контракт. Все довольны сотрудничеством.

Сборная больше не играет с ведущими командами мира? Это другой продукт, но «другой» не означает, что он хуже. Базовые настройки остались те же: в сборную России по-прежнему приезжают лучшие игроки страны, для болельщиков сборная является символом. Это видно и по охватам в социальных сетях, и по ТВ-рейтингам, и по посещаемости», — приводят «Ведомости» слова Суриковой.

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.