В РФС заявили, что планируют остаться в УЕФА

Сегодня, 13:48
Генсек РФС Максим Митрофанов объяснил, почему организация хочет остаться в УЕФА.
«РФС остается в своей конфедерации, которая является сильнейшей конфедерацией мира. Вы же для своего ребенка желаете лучшего? Вот и РФС желает лучшего для российского футбола», — цитирует Митрофанова РИА «Новости».
Ранее Митрофанов назвал вбросами информацию о том, что УЕФА отменил решение о допуске российских молодежных сборных до 17 лет к международным соревнованиям.
Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года.