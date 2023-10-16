В РФС заявили, что планируют остаться в УЕФА

Генсек РФС Максим Митрофанов объяснил, почему организация хочет остаться в УЕФА.

«РФС остается в своей конфедерации, которая является сильнейшей конфедерацией мира. Вы же для своего ребенка желаете лучшего? Вот и РФС желает лучшего для российского футбола», — цитирует Митрофанова РИА «Новости».

Ранее Митрофанов назвал вбросами информацию о том, что УЕФА отменил решение о допуске российских молодежных сборных до 17 лет к международным соревнованиям.

Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года.