В РФС заявили, что сборная России осенью с высокой долей вероятности сыграет на выезде

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможных товарищеских играх национальной команды России.

«Варианты (товарищеских игр) на осень есть. В осеннее окно порядка 28 стран в мире свободны, но половина из них играет между собой. Вариант у нас есть, примем часть решений в ближайшее время. С большой долей вероятности это будет выездной матч. Мы бы хотели провести игры в России, но это не так легко. И количество свободных команд небольшое», — сказал Митрофанов «СЭ».

С 2022 года команда Валерия Карпина отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого коллектив не сыграл на ЧМ-2022 и пропустил отбор на Евро-2024. В последнем товарищеском матче 7 июня в Минске сборная России разгромила Белоруссию (4:0).