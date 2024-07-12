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Сегодня, 08:45

В РФС заявили, что сборная России осенью с высокой долей вероятности сыграет на выезде

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Футболисты сборной России в товарищеском матче с Белоруссией.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможных товарищеских играх национальной команды России.

«Варианты (товарищеских игр) на осень есть. В осеннее окно порядка 28 стран в мире свободны, но половина из них играет между собой. Вариант у нас есть, примем часть решений в ближайшее время. С большой долей вероятности это будет выездной матч. Мы бы хотели провести игры в России, но это не так легко. И количество свободных команд небольшое», — сказал Митрофанов «СЭ».

С 2022 года команда Валерия Карпина отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого коллектив не сыграл на ЧМ-2022 и пропустил отбор на Евро-2024. В последнем товарищеском матче 7 июня в Минске сборная России разгромила Белоруссию (4:0).

Валерий Карпин. «Карпин — один из идеологов развития нашего футбола». Митрофанов — о соперниках сборной и лимите на легионеров

Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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