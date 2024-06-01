В РФС заявили, что ведут переговоры с Карпиным о новом контракте

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о переговорах с главным тренером сборной России Валерием Карпиным о новом контракте.

«Давайте не будем торопиться, сборная собралась, переговоры ведутся, все позитивно, — приводит ТАСС слова Митрофанова. — Как только что-то будет необходимо сообщить, мы сообщим. У нас 31 июля заканчивается контракт — это максимальный срок».

По информации «СЭ», с высокой долей вероятности в начале лета Карпин подпишет новое двухлетнее соглашение с РФС.

В субботу, 1 июня, начался сбор национальной команды в подмосковном Новогорске перед товарищеским матчем против сборной Белоруссии, который пройдет 7 июня в Минске.