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Сегодня, 16:14

В РФС заявили о сохранении технической возможности участия России в отборе к ЧМ-2026

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вероятность участия сборной России в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года все еще остается.

Ранее СМИ сообщали, что ФИФА продлила отстранение команды и не допустит ее до соревнований.
«Говорить о том, что мы не примем участие в отборе, неверно. Переговоры на эту тему еще продолжаются. Техническая возможность для этого существует. Мы изначально реалистично оценивали шансы, но всегда говорили, что будем вести переговоры до последнего момента — до непосредственного начала отборочного цикла. Жеребьевка — это важный момент, но это не значит, что мы прекратим свою работу», — приводит matchtv.ru слова Митрофанова.

Жеребьевка отборочного турнира состоится в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе 13 декабря. Соревнования продлятся с марта 2025 года по март 2026 года.

Главный турнир примут США, Канада и Мексика. В нем выступят 48 национальных сборных.

Источник: match.tv
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов

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