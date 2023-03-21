В РУСАДА ответили, почему тестировали футболистов сборной России в 4 утра

В пресс-службе РУСАДА в комментарии для «СЭ» объяснили, почему допинг-офицеры приезжали в сборную России и тестировали футболистов в 4 утра.

«В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, инспектор допинг-контроля может протестировать спортсмена в любое время и в любом месте. Обычно процедуры тестирования футболистов проходят без каких-либо проблем. Благодаря активной антидопинговой деятельности РФС спортсмены хорошо осведомлены о своих правах и обязанностях», — сказали в пресс-службе «СЭ».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин на брифинге для журналистов сообщил, что утром 20-го марта на базу национальной команды в Новогорске приезжали допинг-офицеры.

23 марта сборная сыграет товарищеский матч с Ираном в Тегеране.