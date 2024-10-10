В РУСАДА прокомментировали новость о взятии допинг-проб у футболистов сборной России

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова прокомментировала «СЭ» информацию о проверке организацией десяти футболистов сборной России в день открытой тренировки.

Ранее «СЭ» сообщал, что открытая тренировка сборной России по футболу, которая должна была начаться в 17.30, была отложена из-за внезапной проверки РУСАДА, которое забрало 10 футболистов на допинг-контроль.

«Непонятно, почему приезд инспекторов допинг-контроля вызывает такой ажиотаж. РУСАДА осуществляет отбор проб в рамках своего плана, это нормальная процедура, которая не должна вызывать удивления и напряжения», — сказала Логинова «СЭ».

В пресс-службе РУСАДА также уточнили, что не раскрывают информацию по планированию и проведению сбора проб.

«Вся информация по планированию и проведению сбора проб относится к конфиденциальной и РУСАДА не может и не дает комментариев на подобные запросы. Исключение — статистические данные об уже проведенных тестах, которые публикуются в соответствии с нормами Кодекса», — сообщили «СЭ» в пресс-службе организации.

Открытая тренировка команды проходит в эти минуты на стадионе «Динамо». После этого футболисты вернутся в расположение клубов.

9 октября стало известно, что товарищеский матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится.