Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Допинг

Сегодня, 19:08

В РУСАДА прокомментировали новость о взятии допинг-проб у футболистов сборной России

Микеле Антонов
Корреспондент
Вероника Логинова.
Фото Пресс-служба РУСАДА
Telegram Дзен

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова прокомментировала «СЭ» информацию о проверке организацией десяти футболистов сборной России в день открытой тренировки.

Ранее «СЭ» сообщал, что открытая тренировка сборной России по футболу, которая должна была начаться в 17.30, была отложена из-за внезапной проверки РУСАДА, которое забрало 10 футболистов на допинг-контроль.

«Непонятно, почему приезд инспекторов допинг-контроля вызывает такой ажиотаж. РУСАДА осуществляет отбор проб в рамках своего плана, это нормальная процедура, которая не должна вызывать удивления и напряжения», — сказала Логинова «СЭ».

В пресс-службе РУСАДА также уточнили, что не раскрывают информацию по планированию и проведению сбора проб.

«Вся информация по планированию и проведению сбора проб относится к конфиденциальной и РУСАДА не может и не дает комментариев на подобные запросы. Исключение — статистические данные об уже проведенных тестах, которые публикуются в соответствии с нормами Кодекса», — сообщили «СЭ» в пресс-службе организации.

Открытая тренировка команды проходит в эти минуты на стадионе «Динамо». После этого футболисты вернутся в расположение клубов.

9 октября стало известно, что товарищеский матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится.

Сборная России по футболу
РУСАДА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Шанхае
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Материалы сюжета Сборная России в октябре: без матчей и сбор в Новогорске
Шедевр Павлюченко, дубль Булыкина. Россия уже играла со сборной легионеров РПЛ — дело дошло до разгрома
Карпин — о проверке РУСАДА: «Их приезд удивил. Какой смысл приезжать, когда все разъезжаются»
Карпин: «Кто мог бы стать тренером из ребят? Наверное, Баринов и Глебов»
В сборной Сирии подтвердили товарищеский матч против России 19 ноября: «Осталось выбрать стадион»
Открытая тренировка сборной России по футболу: прямая трансляция онлайн
Тренировка сборной России была отложена из-за проверки РУСАДА
Сегодня
Вчера
Неделя