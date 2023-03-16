В сборной Ирака назвали причину, по которой товарищеский матч со сборной России пройдет не в Сочи

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал, почему товарищеский матч с национальной командой России пройдет не в Сочи.

«Мы изначально выбрали и хотели сыграть товарищеский матч со сборной России на арене «Фишт» в Сочи, но нам заявили, что к дате проведения игры, 26 марта, стадион готов не будет. Основная причина — в газоне, поэтому мы со сборной России приняли совместное решение провести нашу товарищескую встречу в Санкт-Петербурге, а подготовку сборная Ирака проведет в Сочи», — приводит Sport24 слова Имада.

Товарищеский матч между сборными Ирака и России состоится 26 марта. 23-го числа россияне сыграют против команды Ирана.