В сборной Ирака не подтвердили повторный товарищеский матч с Россией

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад отреагировал на новость о повторном товарищеском матче против команды России.

Ранее издание Al Alrabia SportsTV сообщило, что реванш между Ираком и Россией состоится в Багдаде в сентябре нынешнего года.

«Мы видели лишь новости в разных СМИ, что между Федерацией футбола Ирака и РФС достигнута предварительная договоренность о проведении второго товарищеского матча. Однако никакой официальной информации пока ни от нашей федерации, ни от российской стороны нет», — цитирует Sport24 Имада.

В марте сборная России обыграла команду Ирака со счетом 2:0 в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.