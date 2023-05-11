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Сегодня, 13:42

В сборной Ирака заявили, что не будут проводить товарищеский матч с Россией в начале сентября

Алина Савинова
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В сборной Ирака заявили, что не будут проводить товарищеский матч с национальной командой России в начале сентября.

«Федерация Футбола Ирака рассматривала проведение товарищеского матча между сборными Ирака и России в День ФИФА, 7 сентября, но все осталось на стадии интересов. Мы решили участвовать в товарищеском турнире четырех сборных: Ирака, Иордании, Катара и Ирана. Первенство пройдет в Иордании в начале сентября. Что касается наших отношений с РФС, то федерации сотрудничают друг с другом. Однако сейчас между ФФИ и РФС не ведутся никакие переговоры о проведении товарищеских матчей главных национальных команд», — приводит Sport24 слова пресс-секретаря сборной Ирака Мохаммеда Имада.

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте 2023-го россияне провели два товарищеских матча — против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-11-v-sbornoy-iraka-soobshchili-chto-ne-budut-provodit-tovarishcheskiy-match-s-rossiyey-v-nachale-sentyabrya
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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