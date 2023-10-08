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Сборная России

Сегодня, 13:55

В сборной Камеруна ответили на вопрос, все ли игроки приедут на матч против России

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе сборной Камеруна ответили на вопрос «СЭ» о том, все ли игроки из состава национальной команды поедут в Россию на товарищеский матч.

— Когда сборная Камеруна прибудет в Россию?

— Об этом вам станет известно завтра.

— Были ли клубы, которые протестовали против поездки их игроков в Россию?

— Все игроки из состава поедут в Россию.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении. Игра пройдет 16 октября в Турции на стадионе «Титаник Мардан». Начало — в 18.00 по московскому времени.

Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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