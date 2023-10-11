В сборной Камеруна рассказали, как их приняли в России перед товарищеским матчем

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан заявил, что игроки и делегация сборной Камеруна впечатлены тем, как их приняли в России.

«Российская сторона организовала отличный прием нашей команды в аэропорту. Просто вау! Многие футболисты оценили российское гостеприимство — им все нравится.

До прилета мы знали, что в России осенью может быть холодно, но по приезде в Москву погода нас удивила. Ожидали, что будет намного холоднее, ха-ха! Но все хорошо — нас все устраивает», — цитирует Джунана Sport24.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.