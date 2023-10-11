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Сборная России

Сегодня, 17:06

В сборной Камеруна рассказали о приеме в России: «Просто вау! Мировой уровень организации»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о том, как команду приняли в России.

«Российская сторона организовала отличный прием нашей команды в аэропорту. Просто вау! Сегодня сборная Камеруна проведет предыгровую тренировку на отличном стадионе «Динамо». Качество условий нас впечатляет — это мировой уровень организации», — цитирует Джунана Sport24.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

16 октября сборная России сыграет против Кении. Матч состоится в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан».

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. С того момента команда Валерия Карпина провела 8 товарищеских матчей, в которых одержала 2 победы, 5 раз сыграла вничью и уступила в 1 встрече.

Источник: Sport24
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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