В сборной Кении объяснили, почему матч против России пройдет в Турции

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират в интервью «СЭ» объяснил решение сыграть матч против команды России в Анталии.

«Честно, я просил, чтобы матч прошел в Дохе (Катар), но мне ответили, что там может быть очень жарко в это время. Поэтому мы остановились на Анталии. Думаю, для России эта игра будет как домашняя. Вы знаете, как много в Турции русских. Стадион будет полный, потому ожидаю хорошую атмосферу и много болельщиков! Будет хорошая погода и добраться на этот стадион не составит труда», — сказал Фират «СЭ».

16 октября россияне проведут еще одну товарищескую игру. Сборная России встретится с Кенией в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.