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Сегодня, 16:43

В сборной Пакистана ответили на вопрос о возможном матче с Россией

Микеле Антонов
Корреспондент
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Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал ответил на вопрос «СЭ» о переговорах со сборной России по возможному товарищескому матчу.

«Мы не сможем сыграть против сборной России с 21 по 25 марта, у нас будет матч с Сирией. По другим датам пока разговоров не было. Есть ли желание? Не уверен. Пока что наша федерация сконцентрирована на предстоящих выборах. Все зависит от нового руководства», — сказал Яшал «СЭ».

В 2024 году РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. Соперником россиян могла стать команда Пакистана, однако местная федерация футбола отказалась от проведения матча.

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Сборная Пакистана по футболу
Сборная России по футболу
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