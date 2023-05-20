В сборной России ответили на вопрос о возможном сопернике в июне

Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос «СЭ» о возможном сопернике национальной команды в июне.

— Говорят, что сборная может сыграть с Камеруном уже в июне. Вам что-то об этом известно?

— Мне также как и вам. Прорабатываются ли какие-то варианты? Прорабатываются. В РФС есть отдел международный, который занимается поиском спаррингов на товарищеские матчи. Поэтому ждем объявлений. Известна только дата — дата ФИФА.

— Как вы оценили решение об отказе от турнира ЦАФА?

— Нормально, что отказались. Сыграем сейчас игру или две в Москве. Надеюсь, что одна будет в Москве.

Сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.