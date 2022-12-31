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Сборная России

Сегодня, 09:52

В сборной России показали костюмы футболистов на новогодних утренниках

Виктория Кравченко
Сергей Песьяков в детстве.
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Пресс-служба сборной России опубликовала новогодние фотографии игроков национальной команды. Каждый футболист изображен на снимке в праздничном костюме.

Показаны фото Матвея Сафонова, Николая Комличенко, Александра Ерохина, Сергея Песьякова, Руслана Литвинова, Данила Кругового и Даниила Уткина.

Сафонов изображен в образе Деда Мороза, Комличенко представлен в костюме зайца, а Ерохин исполнял роль Бэтмена. Песьяков на утреннике был клоуном, а Литвинов, Круговой и Уткин представлены без нарядных костюмов.

Александр Ерохин
Даниил Уткин
Матвей Сафонов
Николай Комличенко
Сергей Песьяков
Сборная России по футболу
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