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Сегодня, 13:30

В сборной Сейшельских островов заявили о желании сыграть с Россией в 2025 году

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер сборной Сейшельских островов Ральф Жан-Луи в комментарии «СЭ» поделился планами о возможном сотрудничестве с РФС.

«Мы хотим наладить сотрудничество с РФС и посмотреть, как они могут нам помочь. Потому что мы, Сейшельские острова, участвуем только в одном соревновании — отборе к чемпионату мира. У нас есть свободные даты для проведения матчей. Так что если РФС сможет помочь нам товарищескими матчами, опытом в области тренерской работы и так далее, это было бы очень кстати», — сказал Жан-Луи «СЭ».

Также тренер сообщил, что матч против сборной России возможен в 2025 году.

«Мы уже обсуждаем возможность проведения матча. Мы хотели сыграть уже в ноябре, но узнали, что у России есть два соперника. Но в следующем году у нас снова есть несколько свободных дат. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — добавил Жан-Луи.

Ранее экс-капитан сборной России Андрей Аршавин предложил сборной России сыграть против Мальдив и Сейшел.

Сборная России по футболу

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