В сборной Сирии рассказали, когда могут сыграть с Россией

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири рассказал о готовности национальной команды страны провести товарищескую встречу со сборной России.

«В июне у нас уже запланированы матчи: 6 июня сборная Сирии играет с Северной Кореей, 11 июня — с Японией. В дальнейшем мы бы могли сыграть с Россией. В САФ нет никаких возражений и препятствий для проведения товарищеской игры наших сборных в будущем», — цитирует Амири Sport24.

В последнем товарищеском матче сборная России разгромила команду Сербии (4:0). Игра состоялась 21 марта в Москве.