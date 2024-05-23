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Сегодня, 13:13

В сборной Сирии рассказали, когда могут сыграть с Россией

Виктория Кравченко
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Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири рассказал о готовности национальной команды страны провести товарищескую встречу со сборной России.

«В июне у нас уже запланированы матчи: 6 июня сборная Сирии играет с Северной Кореей, 11 июня — с Японией. В дальнейшем мы бы могли сыграть с Россией. В САФ нет никаких возражений и препятствий для проведения товарищеской игры наших сборных в будущем», — цитирует Амири Sport24.

В последнем товарищеском матче сборная России разгромила команду Сербии (4:0). Игра состоялась 21 марта в Москве.

Источник: https://sport24.ru/football/news-649817-v-sbornoy-sirii-rasskazali-kogda-budut-gotovy-sygrat-s-rossiyey
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