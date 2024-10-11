В сборной Сирии сообщили, что достигли договоренности с РФС о проведении матча в Волгограде

Начальник сборной Сирии Муафак Фатхаллах в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о месте проведения товарищеского матча против сборной России в ноябре.

«Мы достигли устной договоренности с РФС о проведении матча в Волгограде в ноябре. Но окончательное подписание обеими сторонами еще не состоялось», — сказал Фатхаллах «СЭ».

Ранее директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири сообщил, что организация согласовала с РФС дату проведения товарищеского матча между сборными. Предварительно игра запланирована на 19 ноября.