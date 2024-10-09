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9 октября, 21:24

В сборной Сирии сообщили, что контракт на проведение матча с Россией еще не подписан

Алина Савинова
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Начальник сборной Сирии Муафак Фатхаллах заявил, что представители команды пока не подписывали с Российским футбольным союзом (РФС) контракт на проведение товарищеской игры в ноябре.

«Соглашение еще не подписано», — приводит ТАСС слова Фатхаллаха.

Ранее директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири сообщил, что организация согласовала с РФС дату проведения товарищеского матча между сборными. Предварительно, игра запланирована на 19 ноября.

В среду стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится. Игроки российской команды, вызванные на учебно-тренировочный сбор, в четверг разъедутся по домам.

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу

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