В сборной Сирии сообщили, что контракт на проведение матча с Россией еще не подписан

Начальник сборной Сирии Муафак Фатхаллах заявил, что представители команды пока не подписывали с Российским футбольным союзом (РФС) контракт на проведение товарищеской игры в ноябре.

«Соглашение еще не подписано», — приводит ТАСС слова Фатхаллаха.

Ранее директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири сообщил, что организация согласовала с РФС дату проведения товарищеского матча между сборными. Предварительно, игра запланирована на 19 ноября.

В среду стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится. Игроки российской команды, вызванные на учебно-тренировочный сбор, в четверг разъедутся по домам.