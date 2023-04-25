В сборной Таджикистана рассказали, почему не станут играть с Россией в этом году

Пресс-секретарь сборной Таджикистана Фаридун Салиев оценил вероятность проведения повторного товарищеского матча против национальной команды России.

«У нашей команды насыщенный график: в июне мы будем участвовать в чемпионате ЦАФА, в сентябре у нас уже есть предложения от азиатских команд о проведении товарищеских матчей в дни ФИФА, а в ноябре стартует отборочный турнир чемпионата мира-2026. Поэтому мы вряд ли сыграем со сборной России в этом году. Если поступит предложение от РФС провести товарищеский матч между нашими национальными командами в России, то мы рассмотрим этот вариант. Однако нам известно, что Валерий Карпин хочет сыграть с новыми соперниками, с которыми его футболисты еще не играли», — приводит Sport24 слова Салиева.

В ноябре 2022 года товарищеский матч между сборными Таджикистана и России завершился вничью (0:0).