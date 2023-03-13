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Сборная России

Сегодня, 18:14

В сборной Таджикистана считают, что матчи с Россией пойдут на пользу участникам чемпионата ЦАФА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев порассуждал об участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (ЦАФА).

«Для федерации футбола Таджикистана турнир ЦАФА станет хорошим этапом подготовки к финальной части кубка Азии который пройдет с 12 января по 10 февраля 2024 года в Катаре. Туда впервые в своей истории квалифицировалась национальная сборная Таджикистана. Шесть команд уже подтвердили своё участие. В истории Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации это будет первый турнир среди мужских национальных сборных. Две команды будут приглашены для участия в этом турнире. И, насколько я в курсе, сборная России готова принять участие в этом турнире. Сборная России считается одной из топ-сборных в мире. Не зря команда доходила до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018. К сожалению, по ряду причин команда не смогла принять участие в ЧМ в Катаре в прошлом году. Но игра с такой сильной командой будет полезна не только для нашей, но и для других команд, входящих в состав ЦАФА. Живой пример — это матчи против Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, которые проходили в том году. Что в Душанбе, что в Бишкеке, что в Ташкенте на матчах был аншлаг. Эти матчи будут полезны не только сборным, но и интересны болельщикам. На матчах будет ажиотаж», — приводит слова Салиева Metaratings.ru.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 28 марта в Новогорске. У команды Валерия Карпина запланированы две товарищеские встречи против сборных Ирана и Ирака.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-sbornoi-tadzhikistana-schitayut-chto-matchi-s-rossiei-poidut-na-polzu-uchastnikam-chempionata-cafa-235163/
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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