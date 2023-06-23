В Сенегале заявили о готовности провести товарищеский матч со сборной России

В Федерации футбола Сенегала заявили о готовности провести товарищеский матч со сборной России.

«Технический состав Федерации футбола Сенегала во главе с президентом могут обсудить возможное проведение товарищеского матча между нашей национальной командой и сборной России. Есть все возможности провести этот матч в сентябре, поскольку на прошлой неделе президент Сенегала Маки Салл приезжал в Россию на встречу с Путиным.

Сейчас у РФ и африканских стран хорошие отношения, поэтому есть большая вероятность, что сборная России может сыграть не только со сборной Сенегала, но и другими африканскими командами», — цитирует пресс-службу организации Sport24.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном проведении товарищеского матча сборных России и Бразилии.

В 2022-м году сборная России провела две товарищеские игры. В марте команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).