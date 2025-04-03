В Сербии назвали города, которые могли бы принять матчи сборной России по футболу

Сербский журналист Иван Цветкович назвал «СЭ» города Сербии, которые могли бы принять матчи сборной России.

«Стадионы «Црвены Звезды» и «Партизана» в Белграде? В последние годы у нас построили новые стадионы. У них вместимость меньше, но они современнее. Если соперник не заполнит стадионы Белграда, есть хорошие стадионы в городах Лозница, Заечар, Лесковац. Там вместимость стадионов около 10 тысяч зрителей. Последние отборочные матчи сборная Сербии проводила в городе Лесковац», — сказал Цветкович «СЭ».

Ранее гендиректор «Црвены Звезды» заявил «СЭ», что клуб готов предоставить России свой стадион.