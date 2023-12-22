В Сириусе приступили к созданию центра подготовки сборных России по футболу

Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил, что работа по созданию центра подготовки сборных России по футболу на федеральной территории Сириус уже ведется, конкретные шаги в этом направлении будут предприниматься с 2024 года.

«Работа по созданию центра ведется уже с прошлого года. Сейчас переходит уже в более конкретную фазу, есть те участки, которые планируется использовать. Есть договоренности с РФС, поэтому мы уверены, что в ближайшее время приступим к проекту более плотно. Первые конкретные шаги будут сделаны в 2024 году. Участки в Веселом не входят в федеральную территорию. В данном случае есть намерения использовать те участки, а дальше будем смотреть. Возможны те или иные корректировки», — приводит слова Плишкина ТАСС.

19 декабря президент России Владимир Путин дал поручение создать центр подготовки сборных РФ по футболу на федеральной территории Сириус. Для этого Российскому футбольному союзу (РФС)должны быть переданы земельные участки, расположенные на территории села Веселое.