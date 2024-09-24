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Сегодня, 10:36

В «Сьоне» сообщили, что не расстроены непопаданием Миранчука в расширенный состав сборной

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал отсутствие новичка команды Антона Миранчука в расширенном составе сборной России.

«Расстроен ли я непопаданием Антона в расширенный список сборной? Нет. Карпин был великим игроком, и как тренер он знает, что Антону нужна конкуренция, чтобы попасть в сборную. Это хорошо, что Миранчук пропустит эту паузу на игры сборной. Он должен набирать форму в клубе, потому что на данный момент в этом сезоне у него всего один час игры, и это было в воскресенье», — цитирует Константина Sport24.

Ранее РФС объявил расширенный состав сборной России на октябрьский тренировочный сбор. В него вошли 42 футболиста. Сообщалось, что соперники национальной команды станут известны позднее.

Миранчук в сентябре стал игроком «Сьона». 22 сентября он дебютировал за команду в матче против «Лугано» (0:0) в 7-м туре чемпионата Швейцарии.

Источник: Sport24
Антон Миранчук
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Сьон

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