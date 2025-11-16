В «Спартаке» рассказали о важности товарищеских матчей для сборной России

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал «СЭ» о важности товарищеских матчей для сборной России.

— Что вы выделяете на этих матчах?

— Матчи сборных — это совершенно другой концепт. Если рассматривать факт, что Россия отстранена от европейских соревнований последние 2?3 года, то эти игры очень важны для российских игроков. Это шанс для них показать личность и то, как они играют против разных стилей футбола. Так что это дает людям, которые смотрят футбол, шанс увидеть игроков в разных условиях.

— Выделили ли вы кого-то в матче сборных России и Чили (0:2)?

— На поле было много хороших игроков, так что ты всегда делаешь маленькие записи в ноутбуке.

Сборная России сыграла в 2025 году 10 матчей, 8 из которых — в России.