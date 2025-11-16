Видео
Сборная России. Новости
16 ноября, 16:10

В «Спартаке» рассказали о важности товарищеских матчей для сборной России

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал «СЭ» о важности товарищеских матчей для сборной России.

— Что вы выделяете на этих матчах?

— Матчи сборных — это совершенно другой концепт. Если рассматривать факт, что Россия отстранена от европейских соревнований последние 2?3 года, то эти игры очень важны для российских игроков. Это шанс для них показать личность и то, как они играют против разных стилей футбола. Так что это дает людям, которые смотрят футбол, шанс увидеть игроков в разных условиях.

— Выделили ли вы кого-то в матче сборных России и Чили (0:2)?

— На поле было много хороших игроков, так что ты всегда делаешь маленькие записи в ноутбуке.

Сборная России сыграла в 2025 году 10 матчей, 8 из которых — в России.

6

  • Petr Bitkin

    Епать-колотить :), извините :)

    17.11.2025

  • Millwall82

    я считаю это не самым плохим вариантом. Играла же сборная с Динамо. А уровень Зенита, ЦСКА, Спартака и Краснодара будет всяко выше всяких Брунеев и Вьетов. Всех сильных вьетконговцев победил еще Джон Рэмбо. Пару сотен сборных. Остались лишь 160 см вратари и защитники.

    16.11.2025

  • Старшой0754

    В спартаке дохрена чего рассказывают...

    16.11.2025

  • 555 555

    Лучше думал бы о Спартаке,о сборной и без тебя есть кому подумать.

    16.11.2025

  • фанат

    Что то другие команды не рассказывают о важности. Что бы это значило?

    16.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Откуда такая активность от Кагги?!Опой почуял,что пнут?!

    16.11.2025

    Сборная России по футболу
    Франсис Кахигао
