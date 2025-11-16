В «Спартаке» рассказали о важности товарищеских матчей для сборной России

16 ноября, 16:10
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал «СЭ» о важности товарищеских матчей для сборной России.
— Что вы выделяете на этих матчах?
— Матчи сборных — это совершенно другой концепт. Если рассматривать факт, что Россия отстранена от европейских соревнований последние 2?3 года, то эти игры очень важны для российских игроков. Это шанс для них показать личность и то, как они играют против разных стилей футбола. Так что это дает людям, которые смотрят футбол, шанс увидеть игроков в разных условиях.
— Выделили ли вы кого-то в матче сборных России и Чили (0:2)?
— На поле было много хороших игроков, так что ты всегда делаешь маленькие записи в ноутбуке.
Сборная России сыграла в 2025 году 10 матчей, 8 из которых — в России.
Petr Bitkin
Епать-колотить :), извините :)
17.11.2025
Millwall82
я считаю это не самым плохим вариантом. Играла же сборная с Динамо. А уровень Зенита, ЦСКА, Спартака и Краснодара будет всяко выше всяких Брунеев и Вьетов. Всех сильных вьетконговцев победил еще Джон Рэмбо. Пару сотен сборных. Остались лишь 160 см вратари и защитники.
16.11.2025
Старшой0754
В спартаке дохрена чего рассказывают...
16.11.2025
555 555
Лучше думал бы о Спартаке,о сборной и без тебя есть кому подумать.
16.11.2025
фанат
Что то другие команды не рассказывают о важности. Что бы это значило?
16.11.2025
ЗГ из БАНИ
Откуда такая активность от Кагги?!Опой почуял,что пнут?!
16.11.2025