В Таджикистане допустили участие сборной России в Кубке наций ЦАФА

Пресс-атташе сборной Таджикистана Фаридун Салиев прокомментировал участие сборной России в Кубка наций ЦАФА.

«В сентябре следующего года пройдет Кубок наций ЦАФА. Знаю то, что шесть команд региона будут в нем участвовать. Думаю, Россия тоже заинтересована принять участие в этом турнире, так как команда может сыграть минимум три матча. Но заинтересованность в участии должна исходить от самой сборной России. В 2023 году турнир проходил в июне. В сентябре же в нашем регионе не будет жарко, как два года назад. Сейчас будет удобное время для всех команд», — цитирует Салиева «РБ Спорт».