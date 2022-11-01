В Таджикистане не исключили проведения ответного матча с Россией

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Руководитель пресс-службы Федерации футбола Таджикистана, пресс-атташе сборной Таджикистана Фаридун Салиев заявил о возможности провести ответный матч со сборной России на российской территории.
«Пока речь идет о трех матчах, два из которых — игры сборных по футзалу, которые пройдут 7-8 ноября. Там тоже будут сильнейшие составы. Что касается будущего года, пока переговоры об играх не велись. Но, если будет такое желание, думаю, наши согласятся провести матч в России», — приводит слова Салиева «РБ Спорт».
Матч Россия — Таджикистан состоится 17 ноября в Душанбе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования