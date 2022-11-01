В Таджикистане не исключили проведения ответного матча с Россией

Руководитель пресс-службы Федерации футбола Таджикистана, пресс-атташе сборной Таджикистана Фаридун Салиев заявил о возможности провести ответный матч со сборной России на российской территории.

«Пока речь идет о трех матчах, два из которых — игры сборных по футзалу, которые пройдут 7-8 ноября. Там тоже будут сильнейшие составы. Что касается будущего года, пока переговоры об играх не велись. Но, если будет такое желание, думаю, наши согласятся провести матч в России», — приводит слова Салиева «РБ Спорт».

Матч Россия — Таджикистан состоится 17 ноября в Душанбе.